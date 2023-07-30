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pixabay.com Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18
123
Фото: pixabay.com

Названы самые популярные способы поиска работы среди казахстанцев

Telegram-канал Первого кредитного бюро опубликовал данные социального исследования о том, как безработные казахстанцы ищут вакансии для трудоустройства, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным БНС АСПиР РК, в 2022 году всего насчитывалось 458,3 тысячи безработных. Участвуя в опросе, лишь 5,3 тысячи из них признались, что вообще ничего не делали, чтобы найти работу. Это 1,2%. Основная масса остальных выбрала сразу несколько вариантов ответа. 

Выяснилось, что поиском объявлений в Интернете занимались 267,9 тысячи человек, 246,9 тысячи человек обращались к знакомым, друзьям, родственникам.

"Получается, что более чем в половине случаев соискатели действуют по старинке. Однако находятся и те, кто размещает или обновляет резюме в профессиональных социальных сетях. Кстати, этот способ занимает третье место по популярности, пусть и с большим отставанием – 124,9 тысячи человек. Любопытно, что в государственные органы за помощью в трудоустройстве безработные обращаются чуть ли не в последнюю очередь – 98,9 тысячи человек", — отмечает Telegram-канал.

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Сегодня, 12:18
123
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