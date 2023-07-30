Названы самые популярные способы поиска работы среди казахстанцев

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Telegram-канал Первого кредитного бюро опубликовал данные социального исследования о том, как безработные казахстанцы ищут вакансии для трудоустройства, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным БНС АСПиР РК, в 2022 году всего насчитывалось 458,3 тысячи безработных. Участвуя в опросе, лишь 5,3 тысячи из них признались, что вообще ничего не делали, чтобы найти работу. Это 1,2%. Основная масса остальных выбрала сразу несколько вариантов ответа.

Выяснилось, что поиском объявлений в Интернете занимались 267,9 тысячи человек, 246,9 тысячи человек обращались к знакомым, друзьям, родственникам.