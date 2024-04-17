Названы самые коррумпированные страны

Количество коррупционных правонарушений в РК увеличилось, передает BaigeNews со ссылкой на Finprom.

За январь–март 2024 года в Казахстане выявили 404 человека, причастных к коррупции — на 2,4% меньше, чем годом ранее. Из них суду предали 230 обвиняемых, минус 1,7% за год.

Среди преданных суду причастных к коррупции служащих больше всего насчитывалось служащих акиматов и их структурных подразделений: 67 человек — сразу на 71,8% больше, чем годом ранее. Часто попадались также сотрудники органов внутренних дел: 28 человек, против 61 человека за январь–март прошлого года. Ещё по 8 коррупционеров работали в Министерстве транспорта и в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, за первый квартал поймали и предали суду за коррупцию 1 сотрудника прокуратуры, 1 судью и 1 акима.

Почти треть лиц, совершивших коррупционные правонарушения, попались на получении взятки: 82 человека, против 147 человек за январь–март прошлого года. Их численность сократилась на 44,2%.

Дачу взятки совершили 78 человек — на 13,3% меньше, чем годом ранее. Посредниками во взяточничестве стали 5 человек. "Популярным" нарушением также остаётся коррупционное мошенничество, на нём попался 41 человек — столько же, сколько и годом ранее.

Заметим: несмотря на то, что в первом квартале текущего года численность попавшихся на коррупционных правонарушениях лиц сократилась, количество зарегистрированных в ЕРДР коррупционных правонарушений выросло на заметные 15,1%, до 656 случаев. При этом число зарегистрированных дел по получению, даче и посредничестве во взятке сократилось на 23,9%, до 315 случаев.

Больше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Астане, Абайской области и Шымкенте: 45, 26 и 25 случаев соответственно. Меньше всего подобных правонарушений было зафиксировано в Восточно-Казахстанской (5 случаев), Мангистауской и Кызылординской (по 6 случаев в каждом из регионов) областях.

Что касается ущерба, по итогам первого квартала текущего года установленный размер материального вреда в целом по всем коррупционным правонарушениям составил 7,3 млрд тг, против всего 1,2 млрд тг годом ранее. Наложен арест на имущество в сумме 3,9 млрд тг, изъято и добровольно погашено 1,9 млрд тг.

Уровень коррупции в Казахстане, согласно данным Transparency International, весьма высок. Индекс восприятия коррупции РК составил 39. Чем ниже индекс, тем более страна коррумпирована, и наоборот: чем больше значение, тем уровень коррупции ниже.

Самый высокий индекс у Дании, Финляндии, Новой Зеландии, Норвегии и Сингапура, наименьший — у Сомали.

Среди стран СНГ в Армении и Молдове ситуация менее критична, чем в РК, а в Беларуси, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, России, Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане дела обстоят хуже.