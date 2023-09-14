Названы регионы с высоким уровнем наркопреступности в Казахстане

Наркопреступность в Казахстане выросла на 8,7% с начала 2023 года. При этом, в пяти регионах Казахстана зарегистрирован высокий уровень преступности, связанного с незаконным изготовлением и сбытом наркотиков. Такие данные приводит Energyprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

По данным аналитиков издания, с начала 2023 года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 1,3 тысячи правонарушений по статье УК РК № 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

То есть, преступность в данной сфере выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Больше всего таких правонарушений зарегистрировали в Алматы: 184 случая, годовой рост — сразу на 53,3%. В пятёрке регионов-антилидеров также оказались Астана (101 случай, минус 17,2% за год), Костанайская (94 случая, плюс 38,2%), Жамбылская (81 случай, минус 22,9%) и Северо-Казахстанская (78 случаев, плюс 5,4%) области", - отметили эксперты.

Меньше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Туркестанской и Улытауской областях: всего по 19 случаев в каждом регионе.