Названы регионы с повышенными рисками весенних паводков

В десяти регионах Казахстана имеются высокие риски весенних паводков. РГП "Казгидромет" выпустил основной прогноз по паводкам на 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

По обработанным РГП "Казгидромет" снимкам ДЗЗ (дистанционное зондирование земли) спутников "NASA" по состоянию на 1 марта 2024 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 72%.

Регионы с повышенными рисками: Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области и область Жетысу.

Со средними рисками: Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и область Улытау.

С низкими рисками: Мангистауская область.