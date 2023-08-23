Названы профессии, которым больше всего угрожают нейросети

Офисные работники являются наиболее подходящей для замены искусственным интеллектом категорией трудящихся. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

По данным исследования, около 25% задач офисных сотрудников генеративный искусственный интеллект может взять на себя полностью. С половиной задач ИИ может справиться частично. Руководителям в данном контексте нейросети угрожают в меньше степени — они частично могут справиться только с четвертью их задач.

В МОТ считают, что с высокой вероятностью воздействие ИИ на занятость офисных сотрудников будет выражаться не в ликвидации рабочих мест, а в их трансформации. Вероятно, снизится трудоёмкость, но при этом повысится автономность рабочих.

Исследование также показало, что в развитых странах с высокими доходами потенциальному воздействию ИИ подвержены только 5,5% рабочих мест. В странах с низкими доходами этот показатель равен 0,4%.