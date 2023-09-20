Названы номинанты Национальной Премии "URKER-2023"

Стали известны номинанты Национальной Премии "URKER-2023" в области печатной, радио, интернет-журналистики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Конкурс проводился по 12 номинациям, из них три номинации были заявлены впервые – "Лучшее международное СМИ", "Лучший подкаст", "Лучший YouTube канал".

Всего в адрес организаторов поступило 450 работ на соискание Премии. Наибольшее количество заявок поступило по направлениям: "Лучший материал на социальную тему", "Лучшее интервью года", "Лучший аналитический материал года", "Лучшее региональное СМИ" и "Лучший репортаж года". Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиа менеджеры.

В шорт-лист вошли 48 номинантов:

Лучшее интервью года:

Лэйла Тастанова - Time.kz

Эльмира Асқарқызы - Nur.kz

Айхан Шарип – газета "Айқын"

Мейрамтай Имангали – газета "Дидар" (Восточно-Казахстанская область)

Лучший репортаж года:

Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz

Санат Урналиев - Informburo.kz

Арайлым Мурат - inform.kz

Дина Адиль - Qaz365.kz портал Жаңа Қазақстан

Лучший материал на социальную тему:

Индира Сатбаева - газета "Вечерний Алматы" (город Алматы)

Айбек Таскалиев - газета "Ақтөбе" (Актюбинская область)

Амангуль Тлейкызы - El.kz

Кажет Андас - газета "Жетісу" (область Жетысу)

Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):

Талгат Батырхан – газета "Егемен Қазақстан"

Карина Негметова - Kokshetau.info (Акмолинская область)

Анна Величко - Golos-naroda.kz

Евгения Максимова - Zhaikpress.kz (Западно-Казахстанская область)

Лучший аналитический материал года:

Ерик Рахым - Nege.kz

Сулугуль Бакесова - Forbes Kazakhstan

Меруерт Сарсенова - Kapital.kz

Жанель Жазетова - Informburo.kz

Лучший новостной портал года:

Nege.kz

Stan.kz

Nur. Kz

Golos-naroda.kz

Лучший проект на радиостанции:

радио "Жаңа ФМ" - программа "Зеленая волна" (г.Караганда)

радио "Astana FM" - Информационно-социальная программа

радио "Orda FM" - программа "Zhas STAR"

радио "Той Думан" - "Беташар шоу"

Лучшая фотография года:

Досжан Балабекұлы

Владимир Третьяков

Валерий Бугаев

Самат Кусайынов

Лучшее региональное СМИ:

газета "Jetisy" (область Жетысу)

газета "Алатау арайы" (город Конаев)

газета "Панорама Шымкента" (город Шымкент)

газета "Сыр бойы" (Кызылординская область)

Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио, интернет-журналистики):

журнал "Қазақ елі" (Турция)

радио района Баян-Өлгий (Монголия)

газета "Шүйдің нұры" (Россия)

газета "Нұрлы жол" (Узбекистан)

Лучший подкаст:

"Zere" - Маншук Асаутай

"Dope Soz" - Жомарт Аралбайулы, Арсен Тусипбек

"OY-DETOX" - Айнель Амирхан

"Momski әңгіме" - Жетен Даурен

Лучший YouTobe канал:

Абай Сейфолла - "Abay Live"

Ренат Ташкинбаев - Студия "Другие места"

Байдалы Жазира - "Sayahat Time"

Болат Бухарбай - "Jaqsy Bolady"

Победителей Премии объявят 22 сентября. Церемония награждения лауреатов состоится в городе Астана в киноконцертном зале "Қазмедиа орталығы". Финалистам присваивается звание Победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки "URKER" и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская Национальная премия "URKER", присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами Премии являются Министерство культуры и информации РК и Корпоративный Фонд "Медиа дамыту қоры". Спонсоры мероприятия – РТРК "Казахстан" и АО "Агентство "Хабар".