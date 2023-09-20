Названы номинанты Национальной Премии "URKER-2023"
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Стали известны номинанты Национальной Премии "URKER-2023" в области печатной, радио, интернет-журналистики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации Республики Казахстан.
Конкурс проводился по 12 номинациям, из них три номинации были заявлены впервые – "Лучшее международное СМИ", "Лучший подкаст", "Лучший YouTube канал".
Всего в адрес организаторов поступило 450 работ на соискание Премии. Наибольшее количество заявок поступило по направлениям: "Лучший материал на социальную тему", "Лучшее интервью года", "Лучший аналитический материал года", "Лучшее региональное СМИ" и "Лучший репортаж года". Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиа менеджеры.
В шорт-лист вошли 48 номинантов:
Лучшее интервью года:
Лэйла Тастанова - Time.kz
Эльмира Асқарқызы - Nur.kz
Айхан Шарип – газета "Айқын"
Мейрамтай Имангали – газета "Дидар" (Восточно-Казахстанская область)
Лучший репортаж года:
Рабига Дюсенгулова - Tengrinews.kz
Санат Урналиев - Informburo.kz
Арайлым Мурат - inform.kz
Дина Адиль - Qaz365.kz портал Жаңа Қазақстан
Лучший материал на социальную тему:
Индира Сатбаева - газета "Вечерний Алматы" (город Алматы)
Айбек Таскалиев - газета "Ақтөбе" (Актюбинская область)
Амангуль Тлейкызы - El.kz
Кажет Андас - газета "Жетісу" (область Жетысу)
Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова):
Талгат Батырхан – газета "Егемен Қазақстан"
Карина Негметова - Kokshetau.info (Акмолинская область)
Анна Величко - Golos-naroda.kz
Евгения Максимова - Zhaikpress.kz (Западно-Казахстанская область)
Лучший аналитический материал года:
Ерик Рахым - Nege.kz
Сулугуль Бакесова - Forbes Kazakhstan
Меруерт Сарсенова - Kapital.kz
Жанель Жазетова - Informburo.kz
Лучший новостной портал года:
Nege.kz
Stan.kz
Nur. Kz
Golos-naroda.kz
Лучший проект на радиостанции:
радио "Жаңа ФМ" - программа "Зеленая волна" (г.Караганда)
радио "Astana FM" - Информационно-социальная программа
радио "Orda FM" - программа "Zhas STAR"
радио "Той Думан" - "Беташар шоу"
Лучшая фотография года:
Досжан Балабекұлы
Владимир Третьяков
Валерий Бугаев
Самат Кусайынов
Лучшее региональное СМИ:
газета "Jetisy" (область Жетысу)
газета "Алатау арайы" (город Конаев)
газета "Панорама Шымкента" (город Шымкент)
газета "Сыр бойы" (Кызылординская область)
Лучшее международное СМИ (в области печатной, радио, интернет-журналистики):
журнал "Қазақ елі" (Турция)
радио района Баян-Өлгий (Монголия)
газета "Шүйдің нұры" (Россия)
газета "Нұрлы жол" (Узбекистан)
Лучший подкаст:
"Zere" - Маншук Асаутай
"Dope Soz" - Жомарт Аралбайулы, Арсен Тусипбек
"OY-DETOX" - Айнель Амирхан
"Momski әңгіме" - Жетен Даурен
Лучший YouTobe канал:
Абай Сейфолла - "Abay Live"
Ренат Ташкинбаев - Студия "Другие места"
Байдалы Жазира - "Sayahat Time"
Болат Бухарбай - "Jaqsy Bolady"
Победителей Премии объявят 22 сентября. Церемония награждения лауреатов состоится в городе Астана в киноконцертном зале "Қазмедиа орталығы". Финалистам присваивается звание Победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки "URKER" и денежной премии в размере одного миллиона тенге.
Казахстанская Национальная премия "URKER", присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.
Организаторами Премии являются Министерство культуры и информации РК и Корпоративный Фонд "Медиа дамыту қоры". Спонсоры мероприятия – РТРК "Казахстан" и АО "Агентство "Хабар".
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