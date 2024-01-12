Названо число казахстанцев, которые пройдут ЕНТ зимой 2024 года

136 тысяч казахстанцев изъявили желание пройти Единое национальное тестирование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

По информации министерства, ЕНТ пройдет с 15 января по 10 февраля.

Отмечается, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и место тестирования.

"Во время ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции", - отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Сообщается также, что количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на пять вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. В профильных предметах будет добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка.

Время тестирования – 240 минут. Для детей с особыми образовательными потребностями сохранят дополнительное время в 40 минут.