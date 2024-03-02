Названа причина массового падежа лошадей в Акмолинской области

Представители министерства сельского хозяйства Республики Казахстан выехали в районы Акмолинской области, где произошел падеж лошадей, передает BaigeNews.kz.

По информации, озвученной акиматом, пало 117 лошадей. Обледеневшие пастбища сделали тебеневку невозможным для животных.

Для проверки условий содержания сельскохозяйственных животных, изучения обстановки с кормами на местах и принимаемых мер для решения вопроса в районы выехали и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Кайыржан Байжанов, заместитель директора Департамента животноводства Ерлан Ильясов и ряд специалистов.

В районе Биржан-Сал (село Мамай), где в связи с неблагоприятными погодными условиями и обледенением пастбищных угодий, затруднен выпас лошадей на тебеневке, от истощения пал молодняк и старые животные. На учете в селе состоит 1 116 голов лошадей.

Основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья, на выпасе находятся только поголовье животных, владельцы которых проживают в городах и других населенных пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных.

В селе Жалгызкарагай (Аккольский район) на учете 1 220 голов лошадей частного сектора и 290 голов КХ "Асхат". Из-за истощения животных и травм конечностей от корки льда не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебеневке, к населенному пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам. По словам местных жителей, пало 55 голов лошадей.

В селе Карабулак (Степногорск) на учете состоит 4 276 голов лошадей. Ситауация аналогичная.

В Степногорском регионе — 14 375 голов лошадей. С начала зимы и по сегодняшний день по Степногорскому региону пало 42 головы лошадей.

"При объезде районов специалистами зафикисрован падеж 13 голов. Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов", — заявили в МСХ РК.

В настоящее время на стойловое содержание переведено 73,5 тыс.голов лошадей личных подсобных хозяйств. На тебеневке с дневным выпасом находится 71,8 тыс. голов лошадей, на ночь их загоняют в загоны с соответствующей подкормкой. Работает оперативный штаб под руководством заместителя акима региона.

"На местах принимаются меры по обеспечению поголовья кормами: дополнительно подвозится сено, а также фуражное зерно. Проводится ревизия остатков кормов в организованных агроформированиях для последующей реализации в сектор домашних хозяйств; Проводится мероприятия по разрыхлению и удалению поверхностного слоя снежного покрова для обеспечения доступа к подножному корму", — уточнили в МСХ РК.

По информации управления ветеринарии Акмолинской области, по региону с декабря 2023 года по настоящее время зафиксирован падеж 117 голов лошадей, из которых состоят на учете только 27 голов лошадей. Остальные животные от общего числа на учете не состоят, и их владельцы неизвестны, утверждают в МСХ.