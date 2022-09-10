Назван ТОП-10 стран, инвестирующих в Казахстан

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр страны Алихан Смаилов провел очередное заседание инвестиционного штаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в этом году наблюдается положительная динамика по инвестициям в основной капитал на уровне 4,5%, при этом 12 регионов установленные целевые индикаторы не выполнили. Самые низкие показатели у города Шымкента, Туркестанской и Улытауской областей.

"Крупные компании готовы инвестировать в производство и создавать новые рабочие места. С ними просто нужно работать, заключать инвестиционные контракты, по новым проектам – дать гарантии стабильности налогового законодательства. Руководству областей и госорганов нужно активизировать эту работу", — отметил Алихан Смаилов.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что по итогам семи месяцев этого года объем инвестиций в основной капитал составил 6,9 триллиона тенге. Существенный рост отмечается по таким отраслям, как операции с недвижимостью, горнодобывающая промышленность и добыча нефти, транспорт и складирование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, энергетика и обрабатывающая промышленность.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что за первый квартал 2022 года в страну привлечено 6,8 миллиардов прямых иностранных инвестиций.

В первую десятку стран-инвесторов за этот период вошли Нидерланды, США, Швейцария, Россия, Китай, Южная Корея, Бельгия, Великобритания, Франция и Турция.

Общенациональный пул инвестиционных проектов содержит 797 проектов на 30,2 триллиона тенге в таких отраслях, как химическая промышленность, ГМК, энергетика, транспорт и логистика, пищевая промышленность, туризм, информационно-коммуникационные технологии, нефтегазохимия, сельское хозяйство и другие.

Полная реализация проектов пула позволит создать порядка 130 тысяч рабочих мест. В 2022 году запланирован запуск 272 проектов на 2,98 триллиона тенге с созданием 24 тысяч рабочих мест.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по релокации иностранных компаний в Казахстан.

Так, с 51 из 310 таргетируемых компаний уже ведутся предметные переговоры по локализации производства в нашей стране. Среди них Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue и другие. На стадии предварительных переговоров – компании Canon, Kronospan, Alstom, Haier и другие.