  • 4 Сентября, 15:29
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Назван средний возраст казахстанцев

Сегодня, 13:54
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Baigenews.kz Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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Фото: Baigenews.kz

Средний возраст казахстанцев на начало 2023 года составил 32,1 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на бюро национальной статистики.

При этом, средний возраст мужчин на начало текущего года составил 30,5 лет, женщин – 33,7 года.

"С 2018 года средний возраст увеличился. Рост среднего возраста наблюдался как среди мужчин и женщин, так и жителей села и города. Средний возраст жителей города выше, чем у сельчан, 32,6 и 31,5 лет соответственно", - говорится в сообщении бюро нацстатистики.

В Северо-Казахстанской области зафиксирован самый высокий средний возраст - 38,9 лет, самый низкий - в Мангистауской и Туркестанской областях – 27,6 лет.

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