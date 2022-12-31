Назван продукт, вызывающий рак. Он есть на новогоднем столе почти у каждого

Фото: hi-news.ru

Как утверждают учёные, не все продукты, которые оказываются на праздничном столе, полезны и безопасны. Некоторые из них вызывают тяжелые и даже смертельные заболевания, такие как рак желудка и кишечника. Причем ситуация настолько серьезная, что исследователи обратились к правительству Великобритании с требованием запретить эти продукты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на hi-news.

Речь идет о мясных деликатесах. Само по себе мясо, если оно свежее, никакого вреда здоровью не причинит. Но многие мясные изделия содержат нитриты. Это химические соединения, которые содержат один атом азота и два атома кислорода. К примеру, нитрит натрия имеет формулу NaNO2, нитрит калия — KNO2. В пищевой промышленности большой популярностью пользуется именно нитрит натрия, или натрий азотистокислый. Для многих людей он больше известен как пищевая добавка E250.

В мясную продукцию нитрит натрия добавляют в качестве консерванта, который увеличивает срок ее годности. Причем это химическое вещество препятствует росту вредных микроорганизмов, в частности, таких опасных бактерий, как Clostridium botulinum, которые вызывают смертельно опасное заболевание ботулизм.



Фото: Цвет колбасы с нитритом натрия (справа) и без него

Но это не единственная причина, из-за добавка E250 во всем мире получила широкое распространение. Наверняка вы обращали внимание на то, что мясные деликатесы, которые лежат на полках магазинов, то есть балыки, бекон, всевозможные сыровяленые и сырокопченые колбасы имеют красивый яркий цвет. Но если вы попробуете приготовить эти же блюда в домашних условиях, то их цвет будет совсем не таким привлекательным.

Как вы наверняка догадались, своим товарным видом мясные деликатесы обязаны тоже пищевой добавке E250. Нитриты в мясе реагируют с белками, в результате чего изменяют его цвет. По словам самих производителей, не подкрашенные мясные изделия люди неохотно покупают. То есть отчасти мы сами виноваты в том, что производители мясных деликатесов используют в них опасные химические вещества.

Ученые Королевского университета Белфаста провели исследование, которое показало, что у мышей, потреблявших мясные продукты с содержанием нитритов, на 75 процентов чаще развивались раковые опухоли, чем у остальных мышей. Кроме того, у грызунов, которые регулярно ели свинину с нитритами, на 82 процента чаще развивались опухоли в кишечнике. У мышей, которые ели такую же свинину, но без нитритов, рост опухолей не наблюдался.

"Ежедневное употребление бекона и ветчины, содержащих нитриты, представляет реальную опасность для здоровья населения" — говорит Крис Эллиот, один из авторов исследования.

Выводы ученых коррелируют с результатами другого исследования, проведенного национальным агентством здравоохранения Франции. Еще более печальную информацию о нитритах обнародовала Всемирная организация здравоохранения — эти химические вещества в вяленом мясе становятся причиной более 10 000 смертей каждый год в одной только Великобритании. Также ВОЗ сообщает, что из-за нитритов ежегодно заболевают раком кишечника порядка 32000 человек во всем мире.

В настоящее время около 90% бекона, который продается в Великобритании, содержит нитриты. Очевидно, в других странах, где использование нитритов не запрещено, ситуация вряд ли чем-то отличается.

Добавка E250 имеется не только в беконе и мясных деликатесах. Ее также можно встретить в полуфабрикатах, сосисках, различных видах варёных колбас. Поэтому опасность может скрываться даже в традиционном новогоднем блюде — салате оливье. Поэтому, прежде чем приобретать то или иное мясное изделие, стоит внимательно изучить его состав. А еще лучше — готовить мясные блюда самостоятельно из свежего мяса, советуют эксперты.