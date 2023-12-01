Назревает экологическая катастрофа: жители микрорайона в Алматы объявили "войну" застройщику

На 1,7 миллиардов тенге оштрафовали нарушителей в Казахстане за незаконное складирование мусора только с начала этого года. В Алматы застройщики нередко складируют отходы рядом с жилыми комплексами, а порой и вовсе сбрасывают их прямо в реки. Мусор же из столичных строек, как правило, отправляется в близлежащие поселки, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Жители алматинского микрорайона Кайрат объявили войну застройщику, который с августа возводит посреди их частных домов, многоквартирный жилой комплекс. И сразу с 15-ю блоками. Каждый, говорят люди, будет состоять из семи этажей. При этом весь строительный мусор и грунт компания вывезла прямо в пойму реки Малая Алматинка.

Люди уверены, природе нанесен непоправимый урон и назревает экологическая катастрофа. Под угрозой не только уникальная эко-система. Засыпка русла реки может спровоцировать сель, который накроет десятки расположенных рядом жилых домов. Жители уверены, такая бурная застройка их некогда тихого микрорайона приведет к необратимым последствиям.

"Мы обнаружили, когда застройщик начал рыть котлован, он нашел тихое место недалеко для складирования. У нас здесь протекает речка Киши Алматы, и весь грунт, грязь, мусор они стали вывозить и сбрасывать прямо в пойму реки. Кроме того, проект почему-то был согласован и прошел экспертизу на 7 этажей, хотя изначально заявляли, что будет не более пяти. При этом строят прямо водоохраной зоне. Возмутительная история. Я озвучивала эту проблему на встрече с акимом Досаевым. Задала вопрос, как же прошел этот проект госэкпертизу? На что он еще в сентябре пообещал разобраться. Но по сей день разбирается. (…) Мы увидели несоответствие проекта, выданного ПДП и другие нюансы, а плотность этой застройки превышает в 6 раз допустимые нормы", - возмущается женщина.

Есть риски, считают люди, что в процессе стройки на солончаковом и зыбком грунте застройщик согласует и большее количество этажей. Жители внимательно изучили представленную строительной компанией оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и обнаружили множество несоответствий.

"В документе указывается, что они будут содержать в чистоте пойму реки Сарыозек. Но она находится в восточном Казахстане, причем здесь Кіші Алматы? Это еще ничего, дальше начали читать, пишут, что вводимый промышленный объект не будет наносить урон природе. Извиняемся, а какой промышленный объект они собираются вводить, если они возводят семиэтажные дома?", - негодуют Карлыгаш Баймуратова.

Особое беспокойство алматинцев вызывает судьба обитающих в пойме реки птиц: фазанов и диких уток. Прилетали на Малую Алматинку и аисты. Они неоднократно обращались в Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию по регулированию использования и охране водных ресурсов. Но там ссылались на реорганизацию и никаких действий, по словам жителей, не предприняли. В отчаянии они решились на крайние меры.

"Мы перекрывали дороги, вызывали экологов Турксибского района, но все разводят руками. Выписывают застройщику минимальный штраф, именно тем водителям, которые у них работали по найму, а к застройщику никаких мер не принимают. Застройщик нанимает свою же подрядную организацию, тот нанимает еще одну и так всю вину возложили на "Бекзат". А он говорит, у нас есть договор, место для отвала показал руководитель "Береке строй", мы туда возили и сказали, что эта наша земля, возите и скидывайте туда. Вот они вывозили и скидывали прямо в пойму реки", - говорит алматинка.

По ее словам, во время сильных проливных дождей сваленный в пойму грунт, и строительный мусор продвигается дальше. Тем самым, еще больше закрывая русло реки.

Как рассказывает жительница микрорайона Евгении Пигуль, стройку затеяли буквально в 250 метрах от реки. Вырубленные же без разрешения зеленые насаждения, отмечают они, компенсировать застройщик не собирается.

"Весь груз свой застройщик сваливал в речку. Все деревья наклонились из-за этого. Такой большой пласт засыпали. Это не просто слова, что эко-систему разрушает застройщик. Здесь обитают дикие птицы, краснокнижные деревья росли. Они их просто срубили. Мы не можем добиться результатов, подозреваем, что застройщик замнет дело", - опасается Евгения Пигуль.

В акимате мегаполиса нам пообещали разобраться в ситуации и выехать на место. После отчитались, что строительный мусор уже начали убирать. Однако последуют какие-либо меры к застройщику и передадут ли материалы дальше, пока не уточнили.

В свою очередь в департаменте полиции Алматы прокомментировали, Управлением полиции Турксибского района проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по 340 статье части 1 Уголовного кодекса.

"Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению указанных действий и их дальнейшее привлечение к ответственности.

Вместе с тем, информируем, что в отношении водителей грузовых транспортных средств ранее неоднократно применялись меры административного воздействия по ст. 434-2, ст. 437, ст.505 КРК об АП", - отчитались в пресс-службе департамента полиции города.

Между тем, на сайте социально-предпринимательской корпорации Алматы мы обнаружили объявление о реализации проекта по строительству МЖД сразу на нескольких участках в микрорайоне Кайрат. Опубликовали его еще в мае этого года. Возможно, именно по этой причине, чиновники и закрывают глаза на многочисленные нарушения. Учредителями СПК, как правило, выступают сами акиматы.

Ранее в парламенте депутаты указывали на то, что СПК создавали для содействия экономическому развитию регионов. На деле вместо создания новых производств они продолжают выдавать участки под строительство многоэтажек и бизнеса.

По данным же МВД, с начала года в стране зарегистрировали больше 3 тысяч административных правонарушений.

"Наложено штрафов на 1,7 млрд тенге. Мы не уполномоченный орган в этом вопросе и просто оказываем содействие, принимаем участие в природоохранных мероприятиях. Проводим рейды, устанавливаем места, после передаем материалы далее", - пояснил старший инспектор по особым поручениям природоохранной полиции КАП МВД РК Алишер Жармагамбетов.

Ответственность за стихийные свалки возложена на местные власти. Их за неубранные мусорные горы также наказывают штрафами. Так, с начала года оштрафованы 149 акимов и их замов. Тем не менее, по данным космомониторинга, в стране еще не убрана треть складированных отходов. При этом на их ликвидацию глава правительства Алихан Смаилов давал конкретный срок – до 1 июня 2023 года.

Эколог Тимур Елеусизов уверен, проблемы возникают из-за недоработок и пробелов в законе. Другая проблема, уверен он, в том, что не работают так, как должны специалисты департамента земельных ресурсов при министерстве сельского хозяйства. Зачастую заниматься этой проблемой чиновники не хотят, ссылаясь, что это не их компетенция. При этом, как правило, незаконное складирование мусора – это, в первую очередь, нарушение земельного законодательства.

"Нецелевое использование земельных участков, незаконного снятие плодородного слоя и захламление территории. Здесь должен жестко привлекаться собственник земельного участка. Это статья 337, то есть порча земли, просто не работает. Департамент земельных ресурсов бездействует", - отмечает он.

Казусы в законодательстве приводят к некачественной правоприменительной практике. До преобразования департаменты земельных ресурсов относились к акиматам. Теперь они подчиняются министерству.

"Это приводит к тому, что уполномоченный орган не всегда может заняться, как говорится, привлечением к ответственности. Правоприменительная практика отсутствует в связи с тем, что в рамках административного кодекса, отвечают местные исполнительные органы, а так как управления упразднили и передали департаменту земельным ресурсов МСХ, соответственно, необходимо внести поправки в КОАП", - считает эколог.

Наказывают же за вывоз строительного мусора в основном водителей большегрузов. Самих застройщиков практически не привлекают. Акиматы же ежегодно закладывают деньги на ликвидацию стихиных свалок.

В стране не налажена переработка отходов, не хватает полигонов, а имеющиеся в стране полигоны переполнены. В поселках вокруг мегаполисов, как правило, нет собственных полигонов, а их население ежегодно увеличивается. Крупные отходы, в том числе и строительный мусор, не редко вывозят туда.

Свалка в поселке Караоткель

К примеру, жители пристоличного Караоткеля, что в Акмолинской области, обнаружили 1,5 тысячи кубометров отходов прямо на территории специальной траншеи, которая предназначена для отвода паводковых вод.

"Вокруг столицы складывается ситуация катастрофическая, в связи с тем, что у нас отсутствуют полигоны не только по вызову ТБО, но и полигонов по вывозу КГМ. Весь столичный мусор со строек везется в близлежащие поселки. Согласно акту департамента экологии и управления земельных отношений, здесь начинается 3 гектара земли снят плодородный слой. Засыпан вот таким строительным мусором", - рассказывает депутат местного маслихата Динара Абдрахманова.

Фото: жителей пос. Караоткель.

По ее словам, мусор так и никто не спешит убирать. А департамент экологии до сих пор не посчитал ущерб. В то же время, у поселков, как правило, нет договоров на вывоз мусора, как нет и специальных мусорных полигонов вблизи.

"Наш Целиноградский район несколько раз подавал заявку на открытие полигонов, но они отклонялись именно столицей, потому что существует проект по развитию агломерации столицы и здесь они запрещают в радиусе 50 км, как нам тогда говорили, строить полигоны. Я считаю, что на тот момент было просто лоббирование интересов одной компании, которая у нас тогда сидела в Кояндах и вывозила мусор. Это у нас был оператор РОП", - уверена депутат маслихата.

Фото жителей пос. Караоткель.

Жительница Караоткеля Айгерим Утегенова опасается, что такое складирование отходов грозит необратимыми последствиями.

"Через какое-то время эти вредные вещества впитаются в грунт и эту воду будем пить мы, поскольку у нас здесь грунтовые воды, они поднимаются. Здесь 3 реки есть: Карасу, Мукор и Козыкош. Они все вливаются в Нуру. Дальше уже можно понять, какая экологическая катастрофа грозит. У нас нет центрального водопровода, скважинная вода в колодцах – это грунтовые воды. И мы пьем ее", - поясняет жительница поселка.

Местные власти ликвидировать свалку на 3 гектарах земли не спешат. Не торопятся посчитать ущерб и в департаменте экологии региона, пока ограничившись штрафами водителей большегрузов.

В министерстве экологии, в свою очередь, сообщили, что только планируют построить в Казахстане около сотни полигонов. Большинство из них завершить планируют только к 2027 году.