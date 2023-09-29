Назначены начальники ДЧС в Шымкенте и ВКО

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана назначил начальников ДЧС в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Руководить департаментом в Шымкенте будет генерал-майор Куанар Базарбаев, который ранее занимал должность начальника ДЧС в Астане.

Нового руководителя коллективу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.

Куанар Базарбаев родился в 1967 году в селе Каратал Шалакынского района Северо-Казахстанской области. В 2005 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "инженер пожарной безопасности".

В органах гражданской защиты с 1992 года, начинал службу с пожарного. Далее работал инспектором, руководителем дежурной службы пожаротушения, начальником пожарных частей. С 2015 по 2020 годы – начальник департамента по ЧС Мангистауской области, с 2020 по 2023 годы – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.

Начальником департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области назначен Ергали Бахаев, который ранее занимал должность начальника штаба-департамента МЧС РК.

Руководителя коллективу представил вице-министр ​Ерлан Нурпеисов. Он охарактеризовал Ергали Бахаева, как опытного и грамотного специалиста, знающего специфику системы чрезвычайных ситуаций.

Ергали Бахаев родился в 1973 году в городе Арыс Туркестанской области. Окончил Казахскую главную архитектурно-строительную академию по специальности "Технико-правовая экспертиза" и Национальный университет обороны имени первого президента РК по специальности "Менеджмент в Национальной гвардии". Магистр национальной безопасности и военного дела.

В органах гражданской защиты с 1998 года, начинал службу с командира спасательного взвода воинской части МЧС РК. Далее продолжил службу в департаменте по ЧС Южно-Казахстанской области. С 2018 по 2020 годы - заместитель начальника департамента по ЧС Шымкента.