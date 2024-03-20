Назначена дата главного судебного разбирательства по делу Сатыбалды
Сегодня, 18:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
110Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В суд поступило дело в отношении Кайрата Сатыбалды. Назначена дата главного разбирательства, передаёт BaigeNews.kz.
Ему предъявлено обвинение в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путём (пункт 3 части 3 статьи 218 УК РК).
Главное судебное разбирательство назначено на 1 апреля в 10:00 часов, сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Астаны.
Ранее сообщалось, что Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по делу о легализации денег и иного имущества. В рамках досудебного расследования с начала 2024 года обеспечено поступление в бюджет порядка 82,6 миллиарда тенге (185 миллионов долларов).
Самое читаемое
- Самый популярный город для переезда внутри страны назвали в Казахстане
- Общественный транспорт будет бесплатным в Шымкенте в честь Наурыза
- Как будущая ТЭЦ за 750 млн долларов изменит жизнь жителей Кокшетау
- Около 1000 вывесок демонтировали в Астане
- Отёк мозга и задержка развития: столичный врач предупредила казахстанцев о заразной болезни