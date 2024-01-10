Антикор передаст дело по отмыванию денег Кайратом Сатыбалды в суд

Агентство по противодействию коррупции РК завершило досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по легализации денег и иного имущества, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, на сегодняшний день в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по факту отмывания доходов преступного происхождения.

Он отметил, что на преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. Это дело сейчас готовится к передаче в суд.

Также Арман Тлеукенов сообщил, что по факту уклонения от уплаты налогов досудебное расследование продолжается.

Официальный представитель ведомства отметил, что все арестованные активы Сатыбалды возвращаются в доход государства. На сегодняшний день заключенный вернул в общей сумме более 650 миллиардов тенге.