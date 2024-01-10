Антикор передаст дело по отмыванию денег Кайратом Сатыбалды в суд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агентство по противодействию коррупции РК завершило досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по легализации денег и иного имущества, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, на сегодняшний день в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по факту отмывания доходов преступного происхождения.
Он отметил, что на преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. Это дело сейчас готовится к передаче в суд.
Также Арман Тлеукенов сообщил, что по факту уклонения от уплаты налогов досудебное расследование продолжается.
Официальный представитель ведомства отметил, что все арестованные активы Сатыбалды возвращаются в доход государства. На сегодняшний день заключенный вернул в общей сумме более 650 миллиардов тенге.
Самое читаемое
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области
- Из тюрьмы исчез лидер крупнейшей ОПГ по кличке Фито
- Стало известно, как провалился автобус в Павлодарской области
- Двух детей зарезали в Алматы: в убийстве подозревают отца