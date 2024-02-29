Президенту доложили о результатах расследования по делу "Оператора РОП" и Кайрата Сатыбалды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Асхат Жумагали ознакомил президента с результатами работы Антикоррупционной службы за прошедший год.

"В 2023 году зарегистрировано 1692 коррупционных преступления, изобличено 1324 лиц, из которых 161 – руководители различного уровня. В суд направлено 1221 дело. С 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму 1,02 трлн тенге (более 2,2 млрд долларов)", - сообщил глава ведомства.

Также Асхат Жумагали проинформировал о ходе ряда расследований.

"По оконченным уголовным делам ТОО "Оператор "РОП" в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге. В рамках досудебного расследования в отношении К. Сатыбалдыулы с начала 2024 года обеспечено поступление в бюджет еще порядка 82,6 млрд тенге (185 млн долларов). Помимо этого, государству возвращено 942 га земельных участков в городе Косшы Акмолинской области рыночной стоимостью более 13 млрд тенге", - сообщил он.

Глава Антикора доложил, что в ходе мониторинга портала госзакупок не допущено нерациональное расходование средств на сумму 41,3 млрд тенге.

"Установлены манипуляции при регистрации автотранспорта в спецЦОНах. Из-за пробелов в работе информационных систем большая часть госпошлин и платежей от регистрации автомашин не поступала в бюджет. Благодаря устранению недостатков поступления в бюджет в 2023 году (в сравнении с 2022 годом) увеличились в 9 раз и составили 91,4 млрд тенге при аналогичном количестве зарегистрированных автомашин", - отметил Асхат Жумагали.

Он рассказал, что проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в ходе которого выявлено нерациональное распределение бюджетных средств, в том числе связанных с коррупционными рисками. Только в текущем году зарегистрировано 18 уголовных дел по фактам хищений в этой сфере.

"Завершен анализ в ТОО "СК "Фармация", где также имеются серьезные коррупционные риски в части закупа медицинских препаратов и оборудования. В рамках сопровождения строительства проблемных социально значимых объектов по всей стране завершено возведение 32 зданий и сооружений", - добавил Асхат Жумагали.

В рамках проекта "Антикоррупционное волонтерство" предотвращены риски завышения цен на товары и услуги на сумму более 2 млрд тенге, оказана бесплатная правовая помощь порядка 10 тысячам граждан.

Проработан вопрос внедрения механизма "окрашивания денег" посредством проекта Национального банка "Цифровой тенге".

Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему проведению системной работы в вопросах противодействия коррупции, а также по усилению превентивных мер.