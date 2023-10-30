Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации РК

Постановлением правительства Казахстана Нурлан Алдамжаров назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1975 году. Окончил Ташкентский институт инженерной ирригации и механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности мастера, монтажника 4 разряда механической специализированной колонны №5 треста "Ташоблмелиоводстрой".

С 2002 по 2008 годы работал на различных должностях в коммунальных предприятиях Ташкента и Шымкента.

Был главным специалистом отдела охраны и регулирования водных ресурсов Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО, замруководителя Управления энергетики и ЖКХ ЮКО.

В 2015 году назначен на должность руководителя Управления ЖКХ и пассажирского транспорта ЮКО.

Руководил службой партийного контроля центрального аппарата партии "Нур Отан". Был ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

С 2016 по 2018 годы - зампредседателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

В 2018-2020 годах - руководитель Управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области.

С 2020 года был председателем Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.