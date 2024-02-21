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Назначен вице-министр промышленности и строительства РК

Сегодня, 13:23
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сайт премьер-министра РК Сегодня, 13:23
Сегодня, 13:23
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Фото: сайт премьер-министра РК

Олжас Сапарбеков назначен вице-министром промышленности и строительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Сапарбеков Олжас Сапарбекович назначен вице-министром промышленности и строительства", - говорится в сообщении.

Олжас Сапарбеков родился в 1979 году в г. Актобе. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова.

С 2001 по 2006 гг. работал в структуре НК "ҚазақстанТемірЖолы". 

В 2006-2016 гг. занимал руководящие должности в коммерческих структурах. 

2016-2019 гг. — эксперт, заместитель директора департамента НПП "Атамекен". 

С 2019 по 2021 гг. — заместитель руководителя, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области. 

2021-2023 гг. — заместитель председателя Комитетов индустриального развития, транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. 

2023-2024 г. — председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.

С февраля 2024 года — вице-министр промышленности и строительства.

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