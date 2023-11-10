Назначен ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

Нуркен Аширов назначен ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Министр культуры и информации Аида Балаева представила его коллективу учреждения, передаёт BaigeNews.kz.

Аширов – заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной стипендии.

В 2004-2010 годах работал главным концертмейстером и солистом фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" имени Тлендиева.

С 2018 по 2019 годы был деканом факультета народной музыки КНК имени Курмангазы.

С 2019 года по настоящее время занимал должность директора республиканской Казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одарённых детей имени Ахмета Жубанова.

Аида Балаева поздравила нового руководителя Казахской национальной консерватории, выразила большую уверенность в том, что он с честью выполнит свои обязанности, и пожелала ему успехов в работе.