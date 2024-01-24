Назначен представитель омбудсмена в Астане

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев своим распоряжением назначил представителя омбудсмена в Астане. Им стала общественный деятель Баян Жалмаганбетова, передаёт BaigeNews.kz.

Баян Омирзаковна – руководитель Управления социальных проектов при cенате и член Совета по инклюзии, внештатный советник министра энергетики РК, член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны.

"Представители уполномоченного по правам человека являются госслужащими и назначаются в порядке, установленном законом. Должность учреждена для обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на всей территории страны. Обращение к уполномоченному должно быть доступным для граждан, особенно проживающих в сельской местности, в целях защиты своих прав", - пояснили в офисе омбудсмена.

Представители наделены широкими полномочиями по обращению в органы государственной власти, правоохранительные и судебные органы с целью восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию нормативных правовых актов Казахстана, поощрению и продвижению прав и свобод граждан в регионе.

К представителям могут обращаться граждане Казахстана и находящиеся на территории страны иностранцы и лица без гражданства, либо их представители.

В Казахстане действуют 20 региональных представительств – по одному в каждой области и городах республиканского значения.