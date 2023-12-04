Назначен председатель правления Фонда науки

Камиль Акатов назначен на должность председателя правления АО "Фонд науки" Министерства науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил University of Wollongong (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.

В 2015-2016 годах работал экспертом, главным экспертом проектного департамента АО "Казахстанский центр государственно-частного партнёрства".

В 2016-2022 годах - главный менеджер, старший менеджер, начальник управления, директор департамента АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С января по август 2022 года - председатель правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций Qazinnovations".

В 2022 - 2023 годах был вице-министром науки и высшего образования РК.