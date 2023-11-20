Камиля Акатова освободили от должности вице-министра науки и высшего образования РК

Постановлением правительства Камиль Акатов освобождён от должности вице-министра науки и высшего образования РК в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве он курировал научные направления.

Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.