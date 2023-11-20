Камиля Акатова освободили от должности вице-министра науки и высшего образования РК
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Постановлением правительства Камиль Акатов освобождён от должности вице-министра науки и высшего образования РК в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве он курировал научные направления.
Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.
В 2015-2016 годах был экспертом проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП".
После работал главным менеджером, начальником управления, директором департамента в АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
Затем занимал должность председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций Qazinnovations.
Вице-министром науки и высшего образования стал 1 сентября 2022 года.
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