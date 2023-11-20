  • 20 Ноября, 18:05
  • BAIGENEWS

Камиля Акатова освободили от должности вице-министра науки и высшего образования РК

Сегодня, 17:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/KZgovernment Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23
97
Фото: t.me/KZgovernment

Постановлением правительства Камиль Акатов освобождён от должности вице-министра науки и высшего образования РК в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz

В ведомстве он курировал научные направления.

Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.

В 2015-2016 годах был экспертом проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП".

После работал главным менеджером, начальником управления, директором департамента в АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

Затем занимал должность председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций Qazinnovations.

Вице-министром науки и высшего образования стал 1 сентября 2022 года.

Самое читаемое

Наверх