Назначен новый вице-министр туризма и спорта РК

Мирас Тулебаев постановлением правительства РК назначен на должность вице-министра туризма и спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Тулебаев родился в 1986 году в Костанайской области. Окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова, Казахский национальный технический университет имени Сатпаева, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2008 году главным специалистом в Международном центре оборонного приграничного сотрудничества.

В 2009-2010 годах - главный специалист, главный менеджер департамента Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

Работал главным экспертом департамента главного диспетчерского управления нефтяной и газовой промышленности, экспертом управления Комитета по госэнергонадзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов, главным экспертом управления Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК, главным экспертом управления Комитета по инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2015 годах - замруководителя Управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области, после - глава Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области.

С 2016 по 2017 годы работал в частных структурах.

В 2017 году назначен замдиректора Центра устойчивого развития столицы.

С 2017 по 2022 годы - руководитель управления Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

В 2022-2023 годах - зампредседателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.