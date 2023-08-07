Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

Постановлением правительства РК Тимур Карагойшин назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее он занимал кресло председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

Карагойшин родился 9 апреля 1961 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", Университет технологии строительства, оценки и управления качества, квалификация – юрист-эксперт.

Был замглавы Жалпакталской районной администрации, директором Западно-Казахстанского областного центра лицензирования, замакима Уральска, советником акима ЗКО по строительству, советником ректора ЕНУ имени Гумилёва, гендиректором РГП "Госэкспертиза".