Назначен начальник управления полиции Петропавловска

В Петропавловске назначили исполняющего обязанности начальника Управления полиции. Им стал Марат Жумалиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Приказом министра внутренних дел РК Ержана Саденова назначен исполняющий обязанности начальника Управления полиции Петропавловска. Должность занял полковник полиции Марат Жумалиев", - сообщили в ДП СКО.

Жумалиеву 42 года. Родился в районе имени Габита Мусрепова. В органах внутренних дел служит с 2005 года.

Первая должность - следователь в УВД Петропавловска. После работал на различных должностях в подразделениях криминальной полиции УП и ДП СКО. Предыдущая должность - начальник управления криминальной полиции ДП СКО.



Представляя нового руководителя городского УП начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов пожелал ему успехов в организации оперативно-служебной деятельности самого крупного подразделения полиции региона.



Ранее возглавлявший городское полицейское ведомство полковник полиции Ербол Тайбеков назначен начальником управления полиции Тараза.