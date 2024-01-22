Назначен начальник Национального университета обороны РК
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
172Фото: Qazcontent
Президент Казахстана своим распоряжением назначил начальника Национального университета обороны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Им стал Аскар Мустабеков.
Ранее занимавший должность Лут Альчекенов освобожден от работы.
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