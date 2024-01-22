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Назначен начальник Национального университета обороны РК

Сегодня, 16:28
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Qazcontent Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28
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Фото: Qazcontent

Президент Казахстана своим распоряжением назначил начальника Национального университета обороны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Им стал Аскар Мустабеков.

Ранее занимавший должность Лут Альчекенов освобожден от работы. 

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