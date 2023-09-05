Назначен министр экологии и природных ресурсов Казахстана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Нысанбаева министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1983), а также Казахский национальный педагогический университет им. Абая (2008).
В разные годы занимал должность вице-министра охраны окружающей среды РК (02.2013-08.2014); заместителя министра сельского хозяйства РК (13.08.2014-07.2019); вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК (07.2019-05.2021).
Последняя должность - советник акима г. Астана (с 03.2023).
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