Назначен глава Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований
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Глава МЧС подписал приказ о назначении директором вновь созданного ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" Даулета Сарсенбаева, передаёт BaigeNews.kz.
Нового руководителя коллективу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов.
Научный центр был создан путём слияния ТОО "Институт сейсмологии" и ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" МЧС РК.
Ерлан Нурпеисов дал поручения руководителю научного центра и руководителям территориальных подразделений и подведомственных организаций МЧС по обеспечению сейсмической безопасности населения и территории сейсмоопасных регионов страны, повышению уровня раннего оповещения об угрозах землетрясений, а также реализации мероприятий по усилению контроля за сейсмостойким строительством.
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