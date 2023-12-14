Назначен глава Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований

Глава МЧС подписал приказ о назначении директором вновь созданного ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" Даулета Сарсенбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Нового руководителя коллективу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов.

Научный центр был создан путём слияния ТОО "Институт сейсмологии" и ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" МЧС РК.

Ерлан Нурпеисов дал поручения руководителю научного центра и руководителям территориальных подразделений и подведомственных организаций МЧС по обеспечению сейсмической безопасности населения и территории сейсмоопасных регионов страны, повышению уровня раннего оповещения об угрозах землетрясений, а также реализации мероприятий по усилению контроля за сейсмостойким строительством.