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t.me/KZgovernment Сегодня, 19:22
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Сегодня, 19:22
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Фото: t.me/KZgovernment

Назначен глава Комитета среднего образования

Каныбек Жумашев назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Жумашев родился 10 октября 1970 года. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности "Преподаватель химии", Актауский государственный университет имени Есенова по специальности "Экономист".

Работал инженером в ОАО "Каражанбасмунай", преподавателем в политехническом колледже и учителем биологии в школе.

В 1998-2000 годы - ведущий специалист управления образования Мангистауской области. Затем - директор Мангистауской областной школы-интерната для одарённых детей.

Был также и.о начальника управления образования, советником акима Мангистауской области, замакима региона. 

В 2020-2021 годах - советник министра информации и общественного развития РК.

Затем работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК, руководил департаментом обеспечения качества образования Атырауской области. 

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Сегодня, 19:22
394
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