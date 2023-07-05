Назначен глава Комитета среднего образования

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Каныбек Жумашев назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Жумашев родился 10 октября 1970 года. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности "Преподаватель химии", Актауский государственный университет имени Есенова по специальности "Экономист".

Работал инженером в ОАО "Каражанбасмунай", преподавателем в политехническом колледже и учителем биологии в школе.

В 1998-2000 годы - ведущий специалист управления образования Мангистауской области. Затем - директор Мангистауской областной школы-интерната для одарённых детей.

Был также и.о начальника управления образования, советником акима Мангистауской области, замакима региона.

В 2020-2021 годах - советник министра информации и общественного развития РК.

Затем работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК, руководил департаментом обеспечения качества образования Атырауской области.