Назначен глава "Фонда Отандастар"

Президентом НАО "Фонд Отандастар" назначен Данияр Кадиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Свою трудовую деятельность он начал в 1999 году в качестве ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК, далее до 2004 года занимал различные должности в структуре данного ведомства.

С 2000 по 2004 годы – начальник управления, а затем заместитель директора Департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК.

В 2005 году переходит в местные исполнительные органы на должность заместителя акима Степногорска.

В 2007 году был заведующим сектором отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента РК.

Позже переходит на дипломатическую должность советника-посланника в посольстве Казахстана в Монголии, затем в период с 2013 по 2015 годы был направлен в посольство Казахстана в Туркменистане на аналогичную должность.

В период с 2015 по 2019 годы работал исполнительным директором ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК".

В 2019-2022 годах являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

В 2022-2023 годах работал вице-министром информации и общественного развития РК. С с ноября 2023 года до марта 2024 года был вице-министром культуры и информации РК.

Миссия "Фонда Отандастар" – консолидация казахов всего мира вокруг исторической родины.