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Назначен глава "Фонда Отандастар"

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МИД РК Сегодня, 02:27
Сегодня, 02:27
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Фото: МИД РК

Президентом НАО "Фонд Отандастар" назначен Данияр Кадиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.                                                                                                                                                                                                                                                                  Свою трудовую деятельность он начал в 1999 году в качестве ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК, далее до 2004 года занимал различные должности в структуре данного ведомства.

С 2000 по 2004 годы – начальник управления, а затем заместитель директора Департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК. 

В 2005 году переходит в местные исполнительные органы на должность заместителя акима Степногорска. 

В 2007 году был заведующим сектором отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента РК. 

Позже переходит на дипломатическую должность советника-посланника в посольстве Казахстана в Монголии, затем в период с 2013 по 2015 годы был направлен в посольство Казахстана в Туркменистане на аналогичную должность. 

В период с 2015 по 2019 годы работал исполнительным директором ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК". 

В 2019-2022 годах являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

В 2022-2023 годах работал вице-министром информации и общественного развития РК. С с ноября 2023 года до марта 2024 года был вице-министром культуры и информации РК. 

Миссия "Фонда Отандастар" – консолидация казахов всего мира вокруг исторической родины.

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