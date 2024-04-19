Назначен аким города Қонаев

Распоряжением акима Алматинской области Бердиханов Асхат Ермекович назначен на должность акима города Конаев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат акимат Алматинской области.

Асхат Бердиханов родился в 1975 году, образование - высшее. В 1995 году окончил Павлодарский машиностроительный колледж по специальности "Электрооборудование промышленных предприятий", в 2005 году окончил Павлодарский государственный университет им С.М. Торайгырова по специальности "Юриспруденция", в 2015 году окончил Евразийский технологический университет по специальности "Электроэнергетика", в 2017 году окончил Павлодарский государственный университет им С.М. Торайгырова на Магистра технических наук в сфере Энергетики и электротехники, в 2022 году - окончил Карагандинский технический университет им А.Сагинова по специальности "Строительство".

Трудовую деятельность начал в 1995 году электромонтером Павлодарского тракторного завода. В разные годы работал в правоохранительных органах на различных должностях. Занимал должности заместителя Председателя Правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества "Самрук-Энерго", главного инженера АО "Алатау жарык компаниясы", начальника управления "Samruk-Kazyna Construction", заместителя руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, первым заместителем Председателя Правления - Главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции имени У.Кантаева.

С марта 2023 года по настоящее время работал руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.