Назарбаев передал Путину свою новую книгу
Вчера, 23:27
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Вчера, 23:27Вчера, 23:27
181Фото: Х / Aidos_Ukibay
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал главе РФ Владимиру Путину свою новую книгу, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня от имени первого президента передал Дмитрию Сергевичу Пескову подписанный автором экземпляр книги "Моя жизнь. От зависимости от свободы" для президента России Владимира Владимировича Путина", - написал в соцсети Х Айдос Укибай, советник - пресс-секретарь Назарбаева.
Книга вышла в свет 1 декабря, в День первого президента РК. Она продаётся в сети магазинов "Меломан" и "Алматы кiтап".
Х / Aidos_Ukibay
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