Мемуары Нурсултана Назарбаева вышли в свет

В День первого президента Республики Казахстан в свет вышла новая книга Нурсултана Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в свет вышли мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе", - написал советник - пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

Как сообщается на сайте первого президента, книга поступила в продажу в сеть книжных магазинов "Меломан" и "АлматыКiтап".