Мемуары Нурсултана Назарбаева вышли в свет
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В День первого президента Республики Казахстан в свет вышла новая книга Нурсултана Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня в свет вышли мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе", - написал советник - пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.
Как сообщается на сайте первого президента, книга поступила в продажу в сеть книжных магазинов "Меломан" и "АлматыКiтап".
"Воспоминания Нурсултана Назарбаева предоставляют читателю уникальный шанс взглянуть на историю независимого Казахстана глазами человека, стоявшего у истоков современной казахской государственности.
В своих мемуарах, сочетающих историческую точность и личное отношение, Нурсултан Назарбаев делится воспоминаниями о своем жизненном пути, периодах становления и развития страны. Книга рассказывает о сложных и эпохальных политических событиях, масштабных экономических преобразованиях, международных отношениях и стратегических решениях, принятых во время нахождения Нурсултана Назарбаева у власти", - говорится на сайте.