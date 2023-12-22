Найдено тело провалившегося под лёд мальчика в области Абай

Добровольцы нашли тело пятилетнего ребёнка, провалившегося под лёд в Урджарском районе области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"Спустя три часа с момента провала мальчика под лёд, добровольцы из числа местного населения обнаружили тело малыша. Чтобы найти ребёнка с места падения вниз по течению реки вручную делали лунки. Тело находилось в 75 метрах от места падения подо льдом", - сообщили в департаменте полиции региона.

Ранее сообщалось о том, что двое пятилетних мальчиков играли на неокрепшем льду на реке Каракол. Хрупкая поверхность проломилась, и один из детей провалился в воду.