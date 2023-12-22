Ребёнка, провалившегося под лёд, ищут в области Абай

Поиски пятилетнего мальчика, провалившегося под лёд, ведутся в селе области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение о том, что в селе Таскескен ребёнок провалился под лёд, поступило в полицию 22 декабря в 12.54 часов.

"Двое 5-летних мальчиков играли на неокрепшем льду на реке Каракол, которая расположена на окраине села. Хрупкая поверхность проломилась, и один из мальчиков провалился под лёд.

В панике рядом находившийся ровесник побежал к взрослым просить помощь", - сообщили в полиции.