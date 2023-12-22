Ребёнка, провалившегося под лёд, ищут в области Абай
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
84Фото: gazeta-hmrn.ru
Поиски пятилетнего мальчика, провалившегося под лёд, ведутся в селе области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщение о том, что в селе Таскескен ребёнок провалился под лёд, поступило в полицию 22 декабря в 12.54 часов.
"Двое 5-летних мальчиков играли на неокрепшем льду на реке Каракол, которая расположена на окраине села. Хрупкая поверхность проломилась, и один из мальчиков провалился под лёд.
В панике рядом находившийся ровесник побежал к взрослым просить помощь", - сообщили в полиции.
Спасатели продолжают поиски ребёнка.
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