Найден пропавший в Абайской области мальчик
Сегодня, 00:14
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Сегодня, 00:14Сегодня, 00:14
167Фото: polisia.kz
В городе Аягоз Абайской области найден пропавший восьмилетний Мерей Имангали, передаёт BaigeNews.kz.
"Ребёнок найден в черте Аягоза на окраине, в медицинской помощи не нуждается. Подразделения ДЧС возвращаются на места постоянной дислокации", — сообщили в МЧС РК.
Всего в поисках ребёнка были задействованы 74 человека, 17 единиц техники, два беспилотных летательных аппарата и 20 лошадей.
Утром 11 февраля Мерей Имангали уехал верхом на лошади на поиски скота и не вернулся. Когда ребёнка не оказалось дома вечером, обеспокоенные родители начали искать его самостоятельно, а затем обратились в полицию.
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