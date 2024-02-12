Найден пропавший в Абайской области мальчик

В городе Аягоз Абайской области найден пропавший восьмилетний Мерей Имангали, передаёт BaigeNews.kz.

"Ребёнок найден в черте Аягоза на окраине, в медицинской помощи не нуждается. Подразделения ДЧС возвращаются на места постоянной дислокации", — сообщили в МЧС РК.

Всего в поисках ребёнка были задействованы 74 человека, 17 единиц техники, два беспилотных летательных аппарата и 20 лошадей.

Утром 11 февраля Мерей Имангали уехал верхом на лошади на поиски скота и не вернулся. Когда ребёнка не оказалось дома вечером, обеспокоенные родители начали искать его самостоятельно, а затем обратились в полицию.