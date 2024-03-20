"Наурыз бал" с участием дипломатического корпуса прошел в Астане

В Астане впервые в честь национального праздника Наурыз состоялся "Наурыз бал". Мероприятие объединило дипломатический корпус различных стран, руководителей международных организаций и представителей иностранных компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о новом формате празднования Наурыз мейрамы, подробно остановилась на основных тезисах Главы государства, озвученных на третьем заседании Национального курултая. Символично, что именно в период Наурызнама на важной диалоговой площадке был дан старт масштабным для развития страны инициативам.

Также министр перечислила проекты, реализуемые Министерством в целях популяризации культурного наследия и модернизации страны, ее продвижению на мировой арене.

В их числе информационно-просветительский портал Qazaq сulture, презентация которого состоялась на данном мероприятии. Онлайн-портал создан в рамках поручения Президента для популяризации культурно-исторического наследия страны и продвижения национального бренда. Qazaq Culture станет визитной карточкой многогранной культуры и богатой истории Казахстана.

Ярким примером многонационального сотрудничества и межкультурного диалога служит первый в Казахстане мультинациональный ансамбль песни и танца "BIRLIK". Коллектив создан в 2024 году для сохранения и продвижения культурного наследия народов мира, популяризации традиционной музыки и танцев.

Также несколько месяцев назад создан фольклорный ансамбль "ZHOSHY". Участники ансамбля играют на редких музыкальных инструментах, таких как "желбуаз", "мес сырнай", "уілдек", "тастауық". Их мастерство и талант уже нашли признание, в ближайшее время творческий коллектив выступит с гастролями в Китае.

Почетные гости дипломатического бала поздравили казахстанцев с Наурыз мейрамы.