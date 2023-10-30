Научно-исследовательский институт Каспийского моря появится в Казахстане
Сегодня, 12:03
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Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
97Фото: gov.kz
За счёт средств республиканского бюджета будет создан научно-исследовательский институт Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно постановлению правительства, будет создано некоммерческое акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря".
Отмечается, что уставной капитал института будет сформирован за счёт средств республиканского бюджета в размере 300 миллионов тенге.
Сообщается также, что институт займётся мониторингом окружающей среды, научными исследованиями по сохранению и воспроизводству природных ресурсов Каспийского моря, а также укреплением сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств.