Научно-исследовательский институт Каспийского моря появится в Казахстане

За счёт средств республиканского бюджета будет создан научно-исследовательский институт Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно постановлению правительства, будет создано некоммерческое акционерное общество "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря".

Отмечается, что уставной капитал института будет сформирован за счёт средств республиканского бюджета в размере 300 миллионов тенге.

Сообщается также, что институт займётся мониторингом окружающей среды, научными исследованиями по сохранению и воспроизводству природных ресурсов Каспийского моря, а также укреплением сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств.