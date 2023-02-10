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Национальный центр сейсмологических наблюдений появится в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На фоне катастрофического землетрясения в Турции, многие в нашей стране задаются вопросом, в какой степени население Казахстана защищено от подобного разгула стихии. Как известно, практически вся территория юга и юго-востока страны находится в зоне повышенной сейсмической активности. Особое опасение вызывает Алматинская агломерация, где, по некоторым оценкам, проживают два миллиона человек.

Сегодня проблема точного предсказания сильных землетрясений во всём мире считается почти нерешаемой задачей фундаментальной науки. Однако ученые продолжают работу в этом направлении.

В Казахстане под руководством МЧС в настоящее время создаётся Национальный центр сейсмологических наблюдений. Он призван оптимизировать работу профильных структур, которые появились ещё в советское время. Можно сказать, что состояние отечественной сейсмологии как науки весьма плачевное. Оборудование уже давно устарело морально и физически. Информация поступает от полусотни сейсмостанций, которые в основном расположены вокруг Алматы. Де-факто работа центра сводится к фиксации уже произошедших землетрясений. Хотя специалисты всё же пытаются выдавать директивным органам прогнозы. Краткосрочный - на неделю, и среднесрочный - на год.

"Я не могу о точности сказать, потому что слишком мало наблюдений, слишком мало станций. Мы пытаемся. Мы вообще занимаемся исследованиями. К сожалению, не только количество станций очень малое, и приборы наши старые. К сожалению, погрешности у них очень большие", - говорит заведующая лабораторией института сейсмологии МЧС РК Елизавета Есенжигитова.

В прошлом году ДЧС города при финансовой поддержке акимата запустил проект автоматизированной системы раннего оповещения. Предполагается, что она должна немного улучшить ситуацию. Это сеть современных сейсмодатчиков швейцарского производства, которые в автоматическом режиме фиксируют подземные толчки и передают информацию на центральный сервер в ДЧС. Далее оповещение поступает населению через бесплатное мобильное приложение "Дармен".