Национальный курултай является продолжением традиций степной демократии - эксперт КИСИ

По мнению главного эксперта отдела стратегического анализа института Айданы Акесиной, Национальный Курултай является данью традициям и символом консолидации. Он стимулирует общественный диалог и способствует укреплению плюрализма в обществе. Его роль становится особенно важной в эпоху быстрых перемен и глобальных вызовов, когда необходимо объединить усилия разных групп общества для достижения общих целей, передает BaigeNews.kz.

"Национальный курултай является продолжением традиций степной демократии, интегрированных в современный процесс общественного развития. Исконно курултаи были своеобразным органом народного представительства. По данным историков, в прошлом курултаи имели важное политическое и ритуальное значение – представители племен собирались по военно-политическим вопросам, по вопросу избрания хана, разделения власти и многим другим. Таким образом, по своей природе курултай как формат взаимодействия являлся формой представительной демократии", - отметила главный эксперт КИСИ.

Сегодня – это многослойная платформа, где в основе лежат общественно-политические и социально-гуманитарные направления сотрудничества, отметила эксперт. Это подразумевает, что развитие науки, культуры, сферы защиты прав человека должны стать приоритетом для работы курултая.

"Основными результатами заседаний Национального курултая будут являться конкретные предложения по укреплению общественной консолидации одновременно с расширением плюрализма. Члены Национального курултая – видные общественные деятели, ученые, писатели, представители неправительственного сектора – входят в различные экспертные группы по разработке законопроектов, комиссии при государственных органах, то есть результаты работы курултая воплощаются в законах, стратегических документах, исследованиях. Таким образом, их работа напрямую влияет на формирование законодательства и социальных инноваций", - подчеркнула Айдана Акесина.

Напомним, 15 марта в Атырау под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева пройдет третье заседание Национального курултая – консультативно-совещательного органа при Президенте страны, созданного в 2022 году.