Национальную модель непрерывной системы инклюзивного образования внедрят в Казахстане

Более 86 процентов школ в Казахстане создали условия для получения инклюзивного образования. Такие данные привел вице-министр просвещения Едил Оспан на Конвенции ООН о правах инвалидов в Женеве, передаёт BaigeNews.kz.

Обращаясь к странам-участникам, он отметил, что инклюзивное образование признано ключевым элементом развития системы. Правительство Казахстана прилагает значительные усилия для обеспечения доступности и повышения качества образования для детей с особыми образовательными потребностями.

"Разработаны стратегии и программы по развитию инклюзивного образования, проводятся обучающие семинары и тренинги для педагогов, поддерживаются инициативы школ. На 68 единиц увеличилась сеть специальных организаций образования. На базе школ открыто 708 кабинетов поддержки инклюзии, 22 ресурсных консультативных центра. Приняты около 2,5 тысячи педагогов-ассистентов, 9,7 тысячи специальных педагогов, свыше 12 тысяч педагогов-психологов и социальных педагогов. Разработано более 600 специальных учебных программ. Для формирования безбарьерной и инклюзивной среды в учебных учреждениях будет внедрена Национальная модель непрерывной системы инклюзивного образования", - сказал Едил Оспан.

В Казахстане более 200 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Для них создана сеть специальных организаций образования. Это 44 специальных детсада, 99 спецшкол, 99 ПМПК, 212 КППК, 10 аутизм-центров и 13 реабилитационных центров, а остальные дети учатся в общеобразовательных школах в условиях инклюзии. Для реализации общей политики на всех уровнях образования в ноябре 2023 года при Министерстве просвещения создан департамент специального и инклюзивного образования.