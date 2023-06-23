Национальную идентичность и вопросы воспитания молодёжи обсудили в области Абай

В области Абай состоялось совещание по разъяснению выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат". В частности, обсуждены вопросы развития духовной культуры, национальной идентичности и воспитания молодёжи, передаёт BaigeNews.kz.

Открывая совещание, аким области Абай Нурлан Уранхаев отметил, что в своём выступлении глава государства затронул важнейшие аспекты, формирующие национальную идентичность.

"В минувшую субботу в духовной столице страны Туркестане состоялось второе заседание Национального Курултая. Судьба приграничных районов стала одним из волнующих вопросов населения. В связи с этим, президент объявил, что принял решение о восстановлении Маканчинского района области Абай. Можно смело сказать, что данная инициатива реализуется в рамках концепции "Слышащее государство", - сказал Нурлан Уранхаев.

Депутат мажилиса парламента РК Нуртай Сабильянов выступил с предложениями по развитию Маканчинского района. Это вопросы образования, строительства объектов культуры и субсидии для предпринимателей, условия для малого и среднего бизнеса и Интернет.

Президент отметил, что необходимо заниматься всесторонней популяризацией культурного наследия, подчеркнув необходимость продвижения национального бренда, истории и культуры. Такой подход позволяет содействовать укреплению позитивного имиджа страны, формировать благоприятные условия для реализации внешнеполитических инициатив и усиления позиций бизнеса в мире.

"Наши традиции и обычаи, легенды и истории можно и нужно продвигать с помощью современных технологий. Мы разрабатываем 3D-игрушки для детских садов, которые не только развивают мелкую моторику детей, но и приучают их к нашей культуре, так как наши игрушки - это элементы казахской национальной культуры - тулпары, батыры, юрты и так далее. Также мы готовы выпускать анимационные мультфильмы и мобильные игры, где будет раскрываться история нашей страны", - рассказал сооснователь технокластера Abai IT-Valley Асхат Бейсембаев.

Также на совещании обсудили темы воспитания молодёжи, создания условий для самореализации, популяризации здорового образа жизни.

"Обсуждено много важных аспектов. Если говорить о курултае, то стоит отметить, что в нём уделялось внимание социологии, социальному познанию. Глава государства настаивал на том, что в социологию вложено много средств, но результата нет. Поэтому в будущем должен появиться и центр социологии. Это большая возможность для нашей молодёжи. В области Абай для неё тоже создаются необходимые возможности", - сказал депутат мажилиса парламента РК Самат Нуртаза.

В заключении аким области Абай Нурлан Уранхаев отметил, что особо важен вклад каждого человека в развитие региона и призвал всех участников к конструктивному сотрудничеству.