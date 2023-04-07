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Национальная гвардия почтила память воинов "Казбата"
В 1995 году на таджикско-афганской границе 17 бойцов Внутренних войск, находившихся на пограничной охране, погибли в бою с противником. В память о них ежегодно 7 апреля отмечают День мужества. В этом году в честь воинов "Казбата" состоялась церемония возложения цветов к памятнику "Ер есімі – ел есінде" на Аллее Мужества в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии приняли участие руководство МВД, командование Национальной гвардии, представители местных органов исполнительной власти, общественности, ветераны военных и локальных конфликтов.
Замминистра внутренних дел РК - главнокомандующий Национальной гвардией Еркін Ботақанов почтил память мужчин и возложил цветы к памятнику.
Собрание началось с минуты молчания.
"Глава государства достойно оценил мужскую доблесть. Его указом пять человек награждены орденом "Айбын" II степени, 12 - медалью "За боевые заслуги". В городах страны установлены памятники и присвоены названия улиц. При поддержке МВД и главнокомандующего Национальной гвардией вышел фильм "Казбат". Пусть это событие останется в истории, пусть подрастающее поколение не забудет подвиг наших героев, кинокартина – дань уважения воинам со стороны Национальной гвардии. Подвиг воинов никогда не забудется! Они в нашей памяти!" - сказал Еркін Ботақанов.
Воспоминаниями поделился ветеран армии правопорядка, очевидец инцидента 7 апреля подполковник запаса Нуржан Байбосынов.
Кроме того, перед собравшимися выступил председатель РОО "Застава тарландар" организации ветеранов Пограничных войск генерал-майор Турсын Мотиванов, который рассказал о подвиге казахстанских воинов.
В ходе мероприятия личный состав столичных гарнизонов Национальной гвардии и пограничной службы прошёл торжественным шествием. Затем участники посетили патриотический центр Вооруженных сил РК и посмотрели специально подготовленный документальный фильм, посвященный бойцам 7 роты.
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