Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай
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Нацбанк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай из серии "Портреты на банкнотах". Реализация монет начнётся с 8 декабря, передаёт BaigeNews.kz.
"Новые монеты посвящены портретным изображениям первой серии банкнот национальной валюты Казахстана образца 1993 года. На них были изображены выдающиеся исторические личности – учёный аль-Фараби, акын Суюнбай Аронулы, кюйши Курмангазы, учёный и этнограф Шокан Уалиханов, поэт и философ Абай, а также казахские ханы Абулхаир и Абылай. В 2011-2013 годах в обращение были выпущены коллекционные золотые монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай. Учитывая пожелания коллекционеров и населения, серия дополняется монетами из серебра и из сплава нейзильбер", - сообщили в Нацбанке.
Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2 000 штук каждая.
"Коллекционные монеты обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - уточнили в Нацбанке.
Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
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