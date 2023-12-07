Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай

Нацбанк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай из серии "Портреты на банкнотах". Реализация монет начнётся с 8 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

"Новые монеты посвящены портретным изображениям первой серии банкнот национальной валюты Казахстана образца 1993 года. На них были изображены выдающиеся исторические личности – учёный аль-Фараби, акын Суюнбай Аронулы, кюйши Курмангазы, учёный и этнограф Шокан Уалиханов, поэт и философ Абай, а также казахские ханы Абулхаир и Абылай. В 2011-2013 годах в обращение были выпущены коллекционные золотые монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай. Учитывая пожелания коллекционеров и населения, серия дополняется монетами из серебра и из сплава нейзильбер", - сообщили в Нацбанке.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2 000 штук каждая.

И из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 штук каждая.

"Коллекционные монеты обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - уточнили в Нацбанке.

Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.