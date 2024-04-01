Нацбанк приобрёл 500 млн долларов для портфеля ЕНПФ

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30 процентов Нацбанк в марте продолжил покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 500 миллионов долларов или порядка 13 процентов от общего объёма рынка, передаёт BaigeNews.kz.

Валютных интервенций в марте банк не проводил.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1 до 1,1 миллиарда долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в апреле ожидается в размере от 450 до 500 миллиона долларов", - сообщили в Нацбанке.

По итогам марта курс тенге укрепился на 0,9 процента до 446,77 тенге за доллар. Среднедневной объём торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 187 до 225 миллионов долларов. Общий объём торгов составил 3,8 миллиарда долларов.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за март составили 748 миллионов долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 19 процентов от общего объёма торгов и не более 44 миллионов долларов в день.