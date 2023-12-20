Насколько в Казахстане увеличится тариф на поливную воду
Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21Сегодня, 14:21
125Фото: otyrar.kz
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил о повышении средневзвешенного тарифа на поливную воду в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам главы ведомства, тарифы на питьевую воду утверждаются местными исполнительными органами. А по поливной воде работа ведется с антимонопольным комитетом.
"С 1 января 2024 года средневзвешенный тариф увеличивается на один тенге. Рост тарифа позволит увеличить заработную плату работникам на 25%. Средняя заработная плата составит порядка 211 тысяч тенге", - рассказал Нуржан Нуржигитов.
Он также отметил, что ведомство планирует в течение пяти лет дополнительно привлечь более 100 миллиардов тенге инвестиций в ремонт и реконструкцию ирригационных систем.
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