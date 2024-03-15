Нашу страну называют "территорией памятников" - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном Курултае в Атырау, высказался об увековечивании памяти о тех или иных людях по принципу родства и землячества. Глава государства отметил, что это неприятная ситуация, передаёт BaigeNews.kz.

"В последнее время в практику входят различные коллективные письма с просьбами увековечить память о тех или иных людях по принципу родства и землячества, установив им памятники и монументы, присвоив их имена улицам. Это весьма неприятная ситуация. Подобный подход деформирует единое идеологическое пространство страны, негативно сказывается на воспитании будущих поколений. Дело дошло до того, что за рубежом нашу страну называют "территорией памятников", имея в виду большое количество монументов как далекого исторического прошлого, так и советского периода", - сказал Токаев.

Президент добавил, что для казахов большое значение имеет почитание своих предков, знание и изучение родословной. Поэтому шежіре является неотъемлемой частью нашего культурного кода. Однако мыслить в такой ограниченной рамке нельзя, главное, недопустимо политизировать эту тему, считает Касым-Жомарт Токаев.