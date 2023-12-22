Наши люди моют автомобили питьевой водой - мажилисмен

Депутат мажилиса, член фракции партии AMANAT Сергей Пономарёв высказал мнение, что дефицит воды в Казахстане может сказаться на социальном благополучии населения, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмен на пресс-конференции в центральном офисе партии AMANAT призвал экономить воду.

"Мы обязаны беречь воду. Через четверть века наши дети могут умирать от жажды, могут убивать друг друга из-за воды. Это не бред сумасшедшего, это прогноз ООН. Такая ситуация прогнозируется, если мы не возьмёмся за ум и всей страной, всем регионом не начнём экономить воду", - сказал депутат.

По его словам, в Казахстане может обостриться дефицит воды из-за строительства большого водного канала в Афганистане.

"Возле города Мазаришарифа в Афганистане строят канал. Его глубина 8,5 метра, длина 200 километров, а ширина 100 метров. Огромный канал. Это имеет прямое отношение к Казахстану. Дело в том, что это горная страна, там очень много снега, он тает и основной сток на Центральную Азию даёт именно Афганистан. Он обеспечивает водой Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Узбекистан получает воду в Амударью. Если 15 процентов стока сократить, Узбекистан нас может тут же ограничить по Сырдарье. Тогда мы не дополучим эту воду – Кызылординская область, посевы наши и всё остальное", - отметил Пономарёв.

Депутат считает, что каждый казахстанец должен осознать серьёзность проблемы.