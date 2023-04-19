Наши города выглядят неважно — Токаев посоветовал акимам ходить пешком

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны раскритиковал обустройство городов, заявив, что они выглядят очень плохо, передаёт BaigeNews.kz.

Президент поручил обратить самое серьёзное внимание на обустройство всех городов и столицы.

"Надо признать, наши города выглядят неважно. Детские площадки не оборудованы. Дома ветшают. Мы бываем за границей. И во всех городах, особенно в Восточной Европе, на Балканах при гораздо меньших бюджетах города у них выглядят очень прилично. Чистые. По всей видимости, это работа муниципальных властей", — сказал Токаев.

Но с другой стороны, по мнению президента, это и отношение самих граждан к местному проживаю, чего у нас нет в достаточной мере.