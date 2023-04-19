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  • Наши города выглядят неважно — Токаев посоветовал акимам ходить пешком
Akorda.kz Сегодня, 11:13
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Сегодня, 11:13
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Фото: Akorda.kz

Наши города выглядят неважно — Токаев посоветовал акимам ходить пешком

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны раскритиковал обустройство городов, заявив, что они выглядят очень плохо, передаёт BaigeNews.kz.

Президент поручил обратить самое серьёзное внимание на обустройство всех городов и столицы.

"Надо признать, наши города выглядят неважно. Детские площадки не оборудованы. Дома ветшают. Мы бываем за границей. И во всех городах, особенно в Восточной Европе, на Балканах при гораздо меньших бюджетах города у них выглядят очень прилично. Чистые. По всей видимости, это работа муниципальных властей", — сказал Токаев. 

Но с другой стороны, по мнению президента, это и отношение самих граждан к местному проживаю, чего у нас нет в достаточной мере.

"Мы все сталкиваемся с проблемой того, как горожане абсолютно небрежно и безалаберно относятся к своим улицам, домам и прочим. И это, конечно же, работает на ухудшение имиджа, репутации нашей страны. Это происходит и в столице. Я неоднократно говорил, что высокому статусу столицы должен соответствовать не только центр города, но и его окраины. Вы все понимаете, что пока, будь то столица или другие города, в особенности простые города ниже статуса, выглядят очень плохо. Это надо признать. Здесь присутствуют акимы всех уровней и маслихатов. Обратите внимание. Недавно показали по телевидению сюжет "Детская площадка в Семее". Опасно просто пользоваться детской площадкой. Акимы должны пешком ходить по своим городам и населённым пунктам. Это касается и столицы", — заявил глава государства.

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Журналист
Сегодня, 11:13
315
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