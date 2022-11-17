Лента новостей
- Население Казахстана стареет - демограф Алексеенко 22:54 81
- Океан возможностей и опасности: как защитить детей в Интернете 22:18 133
- Жизнь со свекровью - самая частая причина разводов в Казахстане 21:43 370
- Лучших студентов перевели на грант за счёт золотодобывающей компании в Акмолинской области 21:30 225
- Выборы-2022: кандидаты завершают работу в регионах 20:49 239
- Глава МЧС рассказал о состоянии сотрудников, пострадавших при пожаре в Астане 20:11 332
- Продавать воздух стали предприимчивые сельчане в Павлодарской области 19:45 457
- Пожарных, спасших людей в Астане, наградили орденами "Айбын" 19:27 394
- Взрыв прогремел на СТО в Петропавловске 19:17 358
- Размеры премий менеджеров "МАЭК-Казатомпром" шокировали казахстанцев 18:56 1585
- Стране нужны новые лица - политолог о реформах в Казахстане 18:33 607
- Как "активизировать" пассивную молодёжь, рассказал эксперт 18:00 327
- Казахстан поднялся на 15 пунктов в мировом рейтинге по гендерному равенству 17:57 274
- McDonald’s приостановит работу в Казахстане 17:35 595
- В столичном маслихате утвердили сквер, который назовут в честь Елизаветы II 17:25 422
- Участники декабрьских событий 1986 года будут бесплатно ездить в общественном транспорте в Астане 17:06 470
- Детсады станут бесплатными для малышей из малообеспеченных семей в РК 16:54 391
- Мукомольные предприятия останавливают в Казахстане из-за нехватки вагонов 16:15 401
- ОПГ планировала массовые беспорядки в день выборов президента - КНБ 16:11 1234
- Президентские выборы 2022: особенности нынешней кампании 16:08 329
- Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Финляндии 16:07 261
- Бизнес должен активнее участвовать в воспитании подрастающего поколения – Аида Балаева 15:47 298
- Главы иностранных делегаций высоко оценили подготовку к выборам в РК 15:29 306
- Премьер запустил строительство крупнейшего железнодорожного проекта в Казахстане 15:05 375
- В Казахстане необходимо подготовить 120 тысяч педагогов к 2026 году 14:45 542
- Пассажиров задержанных поездов после схода вагонов в Карагандинской области перевозят автобусами 14:24 636
- Пожилой любовник украл у астанчанки почти 50 миллионов тенге 13:54 5408
- Многодетные семьи получили пособия на сумму свыше 283 миллиардов тенге 13:47 345
- Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем ЕС в Астане 13:23 575
- Чёрный снег и рост заболеваний в Карагандинской области спровоцировали выбросы с АМТ 13:20 8331
- Казахстан возьмёт в долг 345 миллионов евро у МБРР 13:11 465
- Где в Астане могут проголосовать граждане без прописки 13:08 310
- Спасатели нашли пропавших сельчан в Жамбылской области 13:01 437
- Выживаемость недоношенных детей в Казахстане достигла 80% 12:45 409
- МИД РК прокомментировал скандальное заявление российского секс-инструктора о казашках 12:40 624
- Объём торговли между Казахстаном и ЕС превысил 29 млрд долларов — МИД РК 12:28 391
- Пожарный попал в реанимацию, спасая людей из охваченного огнём дома в Астане 12:10 470
- Три новых самолета Boeing-787-9 пополнят казахстанский авиапарк — МИИР 12:05 398
- До 1,7 миллиона тенге составляет зарплата членов кабмина — Жамаубаев 11:39 460
- 14 грузовых вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области 11:09 423
- 24 тысячи литров спирта пытался продать житель Акмолинской области 10:36 444
- Первая снежная битва в Алматы: как расчищают город 09:39 400
- "Министерство не занимается благотворительностью. Будет жёсткий спрос" - Абаев о подготовке к ОИ-2024 08:48 761
- Резко возросло число заражений COVID-19 в Казахстане 08:18 650
- Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе 07:47 753
- Почему аграрии Жетысу не хотят выращивать сахарную свеклу 06:35 493
- Срок отработки "болашаковцев" сократят на один год 05:28 746
- Зеленский выразил уверенность в непричастности Украины к падению ракеты в Польше 04:10 1924
- В Петропавловске повредили памятник истории и архитектуры 03:21 1395
- В Павлодаре водители намерены подать в суд на монополиста из-за ямы на дороге 02:16 744
- Заказ обеда обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге 01:09 6856
- 99 млн тенге и более ста пострадавших - история акмолинского интернет-мошенника 00:17 993
- Несчастный случай произошел на карьере в Костанайской области 16.11.2022 682
- Дорогу "Алматы - Усть-Каменогорск" закрыли для грузового транспорта 16.11.2022 596
- Пять человек отравились угарным газом в Павлодарской области 16.11.2022 580
- В пункте пропуска "Достык" на границе с Китаем запустят электронную очередь 16.11.2022 711
- Сборная Казахстана проиграла важный матч команде Узбекистана 16.11.2022 751
- Семь детсадов строят в Акмолинской области 16.11.2022 1954
- Как в Акмолинской области создают условия для особенных детей 16.11.2022 1183
- Бабушка сдала в дом малютки трёхмесячную внучку в Петропавловске 16.11.2022 3710
- Сколько казахстанцев имеют более 20 квартир - данные "Отбасы банка" 16.11.2022 925
- Каким будет Казахстан через семь лет, обсудили эксперты на форуме в Астане 16.11.2022 656
- Сотрудники "Казахтелекома" вышли на протест в Шымкенте 16.11.2022 2300
- Почему сложно наказать "кухонных боксёров" в Казахстане, рассказала правозащитница 16.11.2022 676
- Как "подружить" декарбонизацию с нефтегазовой отраслью Казахстана, рассказал эксперт 16.11.2022 549
- Токаев: Поддержка креативного сектора - одна из важнейших задач государства 16.11.2022 499
- Благодаря предвыборной кампании Каракат Абден больше детей можно охватить заботой - Альянс соцработников 16.11.2022 681
- Сборная Казахстана по пляжному волейболу вышла в плей-офф чемпионата Азии 16.11.2022 567
- Ведущий детский ортопед из Израиля проводит мастер-классы для столичных врачей 16.11.2022 657
- Более 300 электроавтобусов появятся в Астане в 2023 году 16.11.2022 646
- Десять человек скончались от туберкулёза в Кызылординской области 16.11.2022 628
- Каждый этап выборов легитимно выверен - социолог 16.11.2022 538
- Проблемы наркозависимых, сельчан и студентов: что волнует кандидатов в президенты РК 16.11.2022 665
- "Музыку кочевников" исполнили в Алматы 16.11.2022 590
- Автомобили без ABS и подушек безопасности: в МИИР прокомментировали новое постановление 16.11.2022 625
- Трассы закрыли из-за непогоды в двух областях Казахстана 16.11.2022 8589
- Основными загрязнителями воздуха в Карагандинской области являются АМТ и "Казахмыс" — Брекешев 16.11.2022 492
- Ролики казахстанских педагогов набрали более 100 миллионов просмотров в TikTok 16.11.2022 832
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 8840
- Впервые казахстанка получила серебряный значок судьи по теннису 16.11.2022 623
Население Казахстана стареет - демограф Алексеенко
Современный Казахстан переживает сложный и интересный период демографического развития. О его особенностях на международной научной конференции "Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития РК" рассказал демограф Александр Алексеенко, передаёт BaigeNews.kz.
"Роль внешних миграций, оказывавших ранее большое влияние на изменение численности и этнического состава населения, не имеет теперь такого значения. Динамика численности населения почти полностью зависит от эволюций воспроизводства и впервые в новейшей истории этот процесс определяют казахи. Идет становление суверенной демографической системы, функционирующей на эндогенной этнической основе", - отметил он.
Эксперт обозначил основные тенденции её развития.
"Сложность проблемы во многом определяется особенностями истории Казахстана в ХХ веке, в значительной мере влияющей на современные демографические процессы. Демографическая катастрофа 1920-30-х годов существенно сократила численность казахского этноса. Замещающий потери миграционный прилив в Казахстан населения из регионов СССР, привел к тому, что с середины ХХ века вектор демографического развития республики определялся неказахским населением", - сообщил он.
Демографическая система республики состояла из суммы этнически дифференцированных демографических подсистем, развивавшихся по самостоятельным сценариям.
Индустриально-городские функции, чаще всего ведущие к снижению рождаемости, в основном выполняли представители европейских этнических групп. Казахи, в массе своей, оставались сельским этносом, сохраняя традиционно высокие показатели рождаемости.
Резкое сокращение смертности на фоне высокой рождаемости привело к стремительному росту численности казахского населения. Данное состояние в демографии называют демографическим взрывом.
"В настоящее время казахи являются большинством как сельского, так и городского населения. Быстрое обретение нового, городского, статуса не стало основой для изменения репродуктивных установок. Более того, наблюдается быстрый рост рождаемости, что фактически привело к новому демографическому взрыву. И пока неясно, как долго продлится период "демографического ускорения", каков его потенциал. Во всяком случае, тенденции социально-экономической детерминации рождаемости, довольно четко выраженные в странах Западной Европы, не столь явно проявляются в Казахстане", - сказал демограф.
Особенностью современной демографической ситуации он назвал и то, что обозначился процесс старения населения республики. В возраст 60 лет и старше всё более активно вступает поколение демографического взрыва середины ХХ века.
"Состояние старения, все более влияющее на возрастную структуру, казахский социум переживает впервые в своей истории. В одно историческое время "встретились" представители двух демографических взрывов, оказывающих разное влияние на социально-экономические процессы в государстве. Нужно выработать научно обоснованный алгоритм социально-экономического, социокультурного "сопровождения старения" населения", - отметил эксперт.
Таким образом, современная демографическая ситуация складывается из компонентов, отражающих суть разных исторических эпох, разных социокультурных установок казахов. С учетом этого необходимо выявить параметры функционирования современной демографической системы, на основе которых возможен реалистический демографический прогноз, отражающий социально-экономическое, социокультурное состояние населения государства.
-
Trend news
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 8732
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3614
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8156
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 2866
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2019
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2057
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8917
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 40754
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1799
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1457
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11139
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2329
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18473
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3780
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2693
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4082
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8180
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6343
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2323
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10030
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1943
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2022
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2793
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34602
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2798
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4012
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2614
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3660
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3900
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43953
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2347
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58617
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14637
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17892
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3440
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3309
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4340
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4496
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5802
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13686
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6946
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89835
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5878
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5397
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14287
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7592
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4285
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4627
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34421
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5413
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6531
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13500
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12652
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9386
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302040
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9894
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9210
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26435
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9721
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9453
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16524
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12095
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11861
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13553
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29996
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11579
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15306
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22836
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13319
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13819
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10677
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30776
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10765
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 350067
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 39284
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11684
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 12183
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 18083
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 11397
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 51345
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 772
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 940
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1030
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1215
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 906
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1273
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1057
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1225
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1179
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1315
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1494
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1337
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1510
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1706
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1720
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1927
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2408
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2726
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2381
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2653
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2530
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2636
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2653
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2426
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2895
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3133
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2852
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21084
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3164
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3006
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3019
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8108
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3746
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14186
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12345
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12349
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12957
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11935
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16259
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13027
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14450
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15441
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15134
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12673
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13114
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30544
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14103
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16711
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13181
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14390
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15060
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16331
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14476
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16453
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15981
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17153
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17066
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33697
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17532
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18530
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18152
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19062
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18980
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28251
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18468
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25761
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36514
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20244
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26970
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25001
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26756
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22827
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24403
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22717
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22293
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22257
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37946
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24336
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22404
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27627