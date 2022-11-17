Население Казахстана стареет - демограф Алексеенко

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Современный Казахстан переживает сложный и интересный период демографического развития. О его особенностях на международной научной конференции "Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития РК" рассказал демограф Александр Алексеенко, передаёт BaigeNews.kz.

"Роль внешних миграций, оказывавших ранее большое влияние на изменение численности и этнического состава населения, не имеет теперь такого значения. Динамика численности населения почти полностью зависит от эволюций воспроизводства и впервые в новейшей истории этот процесс определяют казахи. Идет становление суверенной демографической системы, функционирующей на эндогенной этнической основе", - отметил он.

Эксперт обозначил основные тенденции её развития.

"Сложность проблемы во многом определяется особенностями истории Казахстана в ХХ веке, в значительной мере влияющей на современные демографические процессы. Демографическая катастрофа 1920-30-х годов существенно сократила численность казахского этноса. Замещающий потери миграционный прилив в Казахстан населения из регионов СССР, привел к тому, что с середины ХХ века вектор демографического развития республики определялся неказахским населением", - сообщил он.

Демографическая система республики состояла из суммы этнически дифференцированных демографических подсистем, развивавшихся по самостоятельным сценариям.

Индустриально-городские функции, чаще всего ведущие к снижению рождаемости, в основном выполняли представители европейских этнических групп. Казахи, в массе своей, оставались сельским этносом, сохраняя традиционно высокие показатели рождаемости.

Резкое сокращение смертности на фоне высокой рождаемости привело к стремительному росту численности казахского населения. Данное состояние в демографии называют демографическим взрывом.

"В настоящее время казахи являются большинством как сельского, так и городского населения. Быстрое обретение нового, городского, статуса не стало основой для изменения репродуктивных установок. Более того, наблюдается быстрый рост рождаемости, что фактически привело к новому демографическому взрыву. И пока неясно, как долго продлится период "демографического ускорения", каков его потенциал. Во всяком случае, тенденции социально-экономической детерминации рождаемости, довольно четко выраженные в странах Западной Европы, не столь явно проявляются в Казахстане", - сказал демограф.

Особенностью современной демографической ситуации он назвал и то, что обозначился процесс старения населения республики. В возраст 60 лет и старше всё более активно вступает поколение демографического взрыва середины ХХ века.

"Состояние старения, все более влияющее на возрастную структуру, казахский социум переживает впервые в своей истории. В одно историческое время "встретились" представители двух демографических взрывов, оказывающих разное влияние на социально-экономические процессы в государстве. Нужно выработать научно обоснованный алгоритм социально-экономического, социокультурного "сопровождения старения" населения", - отметил эксперт.

Таким образом, современная демографическая ситуация складывается из компонентов, отражающих суть разных исторических эпох, разных социокультурных установок казахов. С учетом этого необходимо выявить параметры функционирования современной демографической системы, на основе которых возможен реалистический демографический прогноз, отражающий социально-экономическое, социокультурное состояние населения государства.